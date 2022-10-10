Томск, , 16:03 — REGNUM Власти Томска откажутся от масштабных новогодних гуляний и фейерверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Фейерверк

Средства, которые предполагалось потратить на эти цели, будут направлены на поддержку мобилизованных и членов их семей.

Однако совсем лишить юных томичей праздника городские власти не намерены. Здесь будут организованы традиционные ледовые городки и включена праздничная иллюминация.

«Однако проводить масштабные праздники за счет городского бюджета в этом году, считаю, было бы не уместно. Средства сейчас необходимо направить на помощь тем томичам, кто идет защищать Родину, и их семьям», — отметил мэр Томска Михаил Ратнер.