Томск, 10 октября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Власти Томска откажутся от масштабных новогодних гуляний и фейерверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Фейерверк

Средства, которые предполагалось потратить на эти цели, будут направлены на поддержку мобилизованных и членов их семей.

Однако совсем лишать юных томичей праздника городские власти не намерены. Здесь будут организованы традиционные ледовые городки и включена праздничная иллюминация.

«Однако проводить масштабные праздники за счет городского бюджета в этом году, считаю, было бы неуместно. Средства сейчас необходимо направить на помощь тем томичам, кто идет защищать Родину, и их семьям», — отметил мэр Томска Михаил Ратнер.