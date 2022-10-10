Москва, , 16:03 — REGNUM Индексы продовольственных цен ФАО, несмотря на их снижение в течение последних месяцев, в октябре остаются на 5,5% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию о том, что за шесть месяцев индекс продовольственных цен ФАО снизился на 14,6%.

Рост цен

«Необходимо отметить, что индексы продовольственных цен ФАО, несмотря на их снижение в течение последних месяцев, в октябре остаются на 5,5% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Кроме этого, динамика цен на отдельные виды продовольствия различна: уровень снижения цен неодинаков — сильнее всего подешевели растительные масла, а ряд товаров продолжают дорожать (пшеница, рис, сорго, свинина), — сказала Долгова. — Общее снижение мировых цен на продовольствие вызвано целым рядом факторов. В первую очередь сезонным. Сбор урожая, увеличение сезонного производства и экспортных поставок, например по растительным маслам, говядине, способствовали росту предложения. В то же время, спрос сохранился на прежнем уровне или даже упал (на молочную продукцию), что привело к снижению цен».

Во-вторых, как отметила Долгова, благоприятные прогнозы на урожай ряда культур определяют понижательную динамику цен.

«В-третьих, цены сельскохозяйственных товаров взаимосвязаны с ценами на топливные ресурсы. Так, динамика цен на растительные масла повторяет динамику цен на сырую нефть, которые снижались в августе–сентябре текущего года. В-четвертых, сказываются колебания валютных курсов и их соотношения», — подытожила Долгова.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие продукты питания могут подешеветь в РФ осенью 2022 года.

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