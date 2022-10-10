Тбилиси, , 16:02 — REGNUM В парламент Грузии 10 октября внесли на рассмотрение законопроект о деолигархизации. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Документ был инициирован парламентским комитетом по юридическим вопросам и представлен на бюро. За образец взяли закон, действующий на подконтрольных Киеву территориях.

«Грех перешел на сторону оппозиции, — сказал по этому поводу спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. — Все отчаянно ищут олигарха, и общественность нашла каких-то олигархов, но не по тому адресу, где ожидала оппозиция».

Напомним, в грузинской оппозиции «олигархом» называют основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии «деолигархизацию», то в «Мечте» заявили, что в случае применения киевского законодательства, Иванишвили не будет считаться олигархом, зато олигархи окажутся в оппозиции.