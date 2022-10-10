Москва, 10 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Временный запрет на экспорт в Россию мяса птицы из Белоруссии не должен оказать влияния на внутренние цены в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что ряду белорусских предприятий запретили экспортировать в РФ мясо-молочную продукцию.

Jon Sullivan Мясо

«Для оценки влияния временного запрета на экспорт мясомолочной продукции, введённого Белоруссией, следует рассмотреть три показателя: долю импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах в РФ; долю Белоруссии в российском импорте этих товаров; их внутреннее производство в России, — сказала Прикладова. — Так, доля импортного мяса птицы на российском рынке составляет в среднем 4,3–4,6%, а примерно половина ввозимой продукции приходится на белорусских поставщиков. Соответственно, доля мяса птицы из Белоруссии не превышает 2,3%, что в абсолютных значениях составляет 120–140 тыс. тонн. При этом по итогам 2021 года в России было произведено 6748 тыс. тонн птицы, а импортировано из Белоруссии 121 тыс. тонн, что составляет 1,8%. Поскольку временный запрет затронет поставки в течение оставшихся трех месяцев, то выбытие составит не более 0,6% общего объёма рынка. С учётом того, что к концу года запасы по мясу равняются в среднем 8% от товарных ресурсов, то временный запрет на экспорт мяса птицы из Белоруссии не должен оказать влияния на внутренние цены в РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Белоруссия не сможет отказаться от поставок молочной продукции в Россию.