Стокгольм, , 16:16 — REGNUM Выбросы газа на газопроводе «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в минувшие выходные, 8 и 9 октября, еще сократились. Об этом 10 октября сообщила новостная служба ТТ.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

После последнего воздушного наблюдения Береговой охраной Швеции, наименьшая утечка в шведской экономической зоне в настоящее время имеет диаметр 15 метров.

«Она постепенно сокращается, но ландшафт моря и характер волн не позволяет точно сказать, с какой скоростью это происходит. Поэтому у нас нет прогноза, когда утечка может прекратиться», — сказал в интервью TT пресс-секретарь Береговой охраны Маттиас Линдхольм.

Как сказали в ведомстве, со стороны большей из двух утечек никаких выделений больше не видно.