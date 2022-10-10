Стокгольм, 10 октября 2022, 16:16 — REGNUM Выбросы газа на газопроводе «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в минувшие выходные, 8 и 9 октября, еще сократились. Об этом 10 октября сообщила новостная служба ТТ.
После последнего воздушного наблюдения Береговой охраной Швеции, наименьшая утечка в шведской экономической зоне в настоящее время имеет диаметр 15 метров.
«Она постепенно сокращается, но ландшафт моря и характер волн не позволяет точно сказать, с какой скоростью это происходит. Поэтому у нас нет прогноза, когда утечка может прекратиться», — сказал в интервью TT пресс-секретарь Береговой охраны Маттиас Линдхольм.
Как сказали в ведомстве, со стороны большей из двух утечек никаких выделений больше не видно.