Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Президент США Джо Байден издал директиву, ограничивающую использование беспилотников в «небоевых» районах. Associated Press написало, что на основании этой директивы операции беспилотников в Афганистане и других небоевых районах не будут проводиться без личного одобрения главы Белого дома.

Беспилотник U.S. Air Force

Ранее Пентагон и ЦРУ разрешили использовать БПЛА для атак в Афганистане и других «небоевых» районах.

Советник Белого дома по безопасности Лиз Шервуд Рэндалл заявила: »Директива президента [Джо Байдена] об операциях по ликвидации и операциях по задержанию в небоевых районах преследует целью повышение качества контртеррористических операций США, лучшего определения целей и сведения к минимуму числа жертв среди гражданского населения».

«Директива Байдена отражает два основных момента. Первый — смещение фокуса американской политики от исламского мира в сторону [Киева] и Индо-Тихоокеанского региона, а второй — сокращение разведывательных возможностей Америки в этих районах», — считает Салим Какар, эксперт по политическим вопросам.

В настоящее время США признают только Ирак и Сирию зонами боевых действий, где Пентагон и ЦРУ имеют широкие полномочия на использование БПЛА.

С подписанием этой директивы операции дронов в Афганистане, районах проживания племен в Пакистане, Йемене и Сомали будут сильно ограничены.

Дональд Трамп, бывший президент Соединённых Штатов, ранее предоставил Пентагону и ЦРУ обширные полномочия для проведения атак беспилотников.