Москва, , 15:58 — REGNUM На фоне последних диверсий с «Северными потоками» необходимы новые механизмы, которые будут регулировать порядок расследования аварий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил сенатор Фарит Мухаметшин в ходе круглого стола в Совфеде о переориентации экспорта российских товаров на рынки дружественных стран.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Ранее в МИД России сообщили, что Москву не допускают к расследованию терактов на «Северных потоках».

«Все это требует новых международных механизмов обеспечения безопасности трансграничных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе, регулирующих порядок расследования возможных аварий и диверсий. Ненормально, когда «Газпром» и оператор «Северного потока» Nord Stream не допущены к расследованию причин повреждения своих газопроводов», — сказал сенатор.

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