Москва, 10 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В развивающихся странах, из которых уходят зарубежные инвестиции, будет расти инфляционная напряженность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Picserver.org Инфляция

«Ключевыми инфляционными факторами глобального масштаба в современных условиях остаются геополитика и монетарная политика национальных правительств, в первую очередь тех государств, которые имеют ведущие позиции в мировой экономике, — сказала она. — Именно эти факторы влияют на курсовую динамику, потребительские инфляционные ожидания, структурные изменения в мировой торговле, и в целом определяют экономическую активность».

При этом она подчеркнула, что инфляционные сценарии на развитых и развивающихся рынках будут различаться.

«Так, если укрепление курса доллара в определенной мере поддерживает в американской экономике дезинфляционные процессы — наблюдается приток иностранных капиталов, снижается стоимость импорта и т.п., то в странах с развивающимися экономиками, из которых уходят зарубежные инвестиции, значительный объем международных платежей которых осуществляется в долларах, будет повышаться инфляционная напряженность», — подытожила Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в РФ замедляется, но всё равно остаётся повышенной.