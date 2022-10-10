Москва, 10 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Дружественные отношения между Абу-Даби и Москвой намерен обсудить в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, сообщает 10 октября правительственная газета Al Bayan.

Kremlin.ru Владимир Путин с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

Визит президента ОАЭ в Россию намечен на 11 октября. Аль Нахайян планирует встретиться с Путиным и обсудить дружественные отношения двух стран, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Аль Нахайяна избрали президентом ОАЭ 14 мая 2022 года, это его первый визит в Россию в таком качестве. С 1995 года политик посещал Россию 11 раз. В октябре 2019 года в ходе государственного визита президента России в ОАЭ состоялась встреча Путина и Аль Нахайяна.

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