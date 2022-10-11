Ставрополь, , 09:27 — REGNUM Несмотря, что осень уступила в свои права, в России акции акции «Вода России» — 2022 в поддержку нацпроекта «Экология» продолжаются. Ня днях 7 октября, 40 волонтеров станицы Полтавская в Краснодарском крае привели в порядок берега местной речки Полтавский ерик. И вот уже 15 октября 2022 года масштабная уборка состоится в ставропольском Невинномысске соседнего Ставропольского края. Здесь, на песчаных лиманах, неподалеку от городского пляжа в месте слияния рек Кубань и Большой Зеленчук соберутся волонтеры, чтобы очистить берега рек от мусора, сообщает платформа берегдобрыхдел. рф.

Результаты экологической акции «Вода России» с 2014 года Цитата берегдобрыхдел. рф

Ключевая акция пройдет в формате экологического фестиваля. Весь необходимый инвентарь для субботника экоактивисты получат на месте. Кроме этого гостей фестиваля ждет интересная культурно-образовательная программа. Перед началом субботника состоится лекция о раздельном сборе мусора и ответственном отношении к отходам. А после уборки начнутся развлечения — организаторы подготовили мастер-классы на экологические темы и лотерею. Особо отличившихся наградят памятными дипломами и подарками. Приятным дополнением к осеннему дню станет вкусный и горячий обед.

Участвовать в субботнике планируют министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Роман Коврыга, глава города Невинномысска Михаил Миненков и директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

Место для проведения ключевого мероприятия выбрано неслучайно. Бассейн Кубани — самый крупный по величине и водности на Северном Кавказе. Качество воды и чистота прибрежных зон определяются влиянием многих факторов. Это и результаты деятельности крупных промышленных предприятий, и влияние минеральных удобрений и органических веществ с сельхозугодий и животноводческих ферм, и оросительные системы, и водный транспорт. Разумеется, свой вклад в нагрузку на экологию вносят и туристы. Зона береговой линии в районе Невинномысска характеризуются интенсивным антропогенным воздействием, что связано с ведением сельского хозяйства (отгонное животноводство, развитое растениеводство), наличием предприятий перерабатывающей промышленности и лесного хозяйства, развитой транспортной сетью.

«Невинномысск находится на слиянии двух рек — Большого Зеленчука и Кубани. Именно в нашем городе начинается Большая Кубань. Также у нас свое начало берет Невинномысский канал, который питает все засушливые районы Ставрополья. Невинномысск можно по праву назвать городом рек и каналов! Поэтому экологическая акция «Вода России» очень важна для нас, не только как всероссийская акция, но и как реальная помощь в уборке берегов рек. К тому же, в Невинномысске каждую пятницу проходит ЭкоДень, когда мы все вместе выходим на улицы и несколько часов убираем перед своими организациями и домами весь мусор. Помимо этого, в Невинномысске два раза в год проходит масштабный субботник под девизом «Это просто!», в котором участвует более 60 тысяч человек и более 500 единиц техники. Экология и чистота города — приоритетные направления для нас», — сказал глава города Невинномысска, герой РФ Михаил Миненков.

Мэра поддержал и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который отметил, что для степного и засушливого Ставрополья водоемы представляют особую ценность. Так как ленты каналов и водохранилищ составляют основу мелиоративной системы края, позволяют увеличивать плодородие ставропольской хлебной нивы. А реки и озера служат источником биологического разнообразия, поддерживают баланс флоры и фауны этого эколого-курортного региона, являющегося одним из наиболее востребованных направлений внутреннего российского туризма.

«Экология давно стала одной из главных точек пересечения интересов власти и общества. Подтверждением тому служат регулярные экологические акции по очистке прибрежных территорий водоемов, в которых участвуют тысячи ставропольских волонтеров. В рамках федеральных проектов и региональных программ идет модернизация гидротехнических сооружений, берегоукрепительные работы и расчистка русел рек. Безусловно эту работу необходимо продолжать в интересах всех, кому не безразлично будущее Ставропольского края. Всероссийская акция «Вода России» — еще один шаг в направлении создания экологического комфорта, сохранения наших природных богатств», — отметил губернатор Ставрополья.

На днях 40 волонтеров станицы Полтавская по инициативе ОТГЭО «ТЭТИС» привели в порядок берега местной речки Полтавский ерик.

Место для проведения субботника выбрали неслучайно.

«Полтавский ерик — не единственный водный объект в нашем районе, но самый главный и любимый. — рассказал один из участников акции, глава администрации Полтавского сельского поселения Владимир Побожий. — Переданный нам председателем исполкома ТЭТИС Тимуром Татьянченко инвентарь мы использовали в полном объеме и по прямому назначению. Наши станичники любят природу, а мы будем поддерживать их стремление сделать экологическую обстановку станицы благополучнее».

Стоит отметить, что с этой небольшой рекой все непросто: раньше это был приток Кубани, но в 1906 г. Ерик отделили от главной реки, чтобы исключить затопления прибрежных поселений. Затем, по мере развития рисоводства, небольшой водоем сделался частью оросительной сети. В результате сейчас 12,1 км реки, в том числе, — часть, протекающая через станицу Полтавская, стала непроточным водоемом. Это значит, что Полтавский ерик нуждается в особенно бережном отношении.

Напомним, акция «Вода России» помогает нацпроекту «Экология» сберегать природу и приумножать ее красоту. В 2021 году во время акции волонтёры расчистили более 120 км русел рек и восстановили более 8,5 тыс. га акваторий рек и водохранилищ.

На днях в Новосибирске только за одну акцию волонтерам удалось убрать с Михайловской набережной больше 400 мешков с отходами. Среди участников — студенты СибГУТИ и других местных вузов.

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