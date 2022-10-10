Москва, , 15:55 — REGNUM Киевский режим «очень скоро» получит от Германии первую из систем ПВО IRIS-T SLM. Об этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила 10 октября журналистам.

IRIS-T SLM Boevaya mashina

По её словам, ракетные удары России по объектам на территории бывшей УССР показали, что Киеву как можно скорее нужно передать системы противовоздушной обороны. В результате применения ракет и дронов страдают, в первую очередь, мирные жители.

«В ближайшие дни в боевой готовности будет первая из четырёх суперсовременных систем ПВО IRIS-T SLM для эффективной защиты жителей [на территории б. УССР]», — сказала Ламбрехт.

Представитель оборонного ведомства ФРГ уточнил в ходе брифинга, что первый комплекс будет на месте «очень скоро», а остальные три — в течение следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, серия взрывов произошла утром 10 октября в Киеве и других городах на территории б. УССР. Минобороны России сообщило о поражении высокоточным оружием большой дальности ряда целей — объектов систем военного управления, связи и энергетики киевского режима.

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