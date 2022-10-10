В ФРГ пообещали «очень скоро» поставить Киеву систему ПВО IRIS-T
Москва, 10 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Киевский режим «очень скоро» получит от Германии первую из систем ПВО IRIS-T SLM. Об этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила 10 октября журналистам.
По её словам, ракетные удары России по объектам на территории бывшей УССР показали, что Киеву как можно скорее нужно передать системы противовоздушной обороны. В результате применения ракет и дронов страдают, в первую очередь, мирные жители.
«В ближайшие дни в боевой готовности будет первая из четырёх суперсовременных систем ПВО IRIS-T SLM для эффективной защиты жителей [на территории б. УССР]», — сказала Ламбрехт.
Представитель оборонного ведомства ФРГ уточнил в ходе брифинга, что первый комплекс будет на месте «очень скоро», а остальные три — в течение следующего года.
Как сообщало ИА REGNUM, серия взрывов произошла утром 10 октября в Киеве и других городах на территории б. УССР. Минобороны России сообщило о поражении высокоточным оружием большой дальности ряда целей — объектов систем военного управления, связи и энергетики киевского режима.
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