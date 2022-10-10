Исламабад, 10 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Террористы, убитые в боестолкновении с пакистанскими силами безопасности в Свате в ночь на 8 октября, контактировали с боевиками в Афганистане. Об этом газета Express Tribune пишет со ссылкой на исследовательские институты пакистанского правительства.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Издание отмечает, что один из этих людей научился делать бомбы в афганской провинции Кунар.

По данным Express Tribune, Анис, один из убитых в Свате, в 2019 году проходил подготовку в районе под названием «Мансахра» и после возвращения из Афганистана контактировал с Мурадом, одним из командиров «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Утверждается, что Анис вместе с Мурадом «планировал террористические акты в Свате». Кроме того, сообщается, что Али Саид, второй убитый в Свате, также выезжал в Афганистан в 2018 году.