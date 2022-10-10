Стокгольм, 10 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Население Швеции увеличилось примерно на 50 000 человек за первые восемь месяцев текущего года и в настоящее время составляет более 10,5 миллионов человек. Об этом свидетельствуют предварительные статистические данные Статистического управления, обнародованные на сайте ведомства.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Рост населения связан как с тем фактом, что рождений было больше, чем смертей, так и с тем, что в 2022 году объемы иммиграции превышали объемы эмиграции», — говорится в пресс-релизе Анн-Мари Перссон, специалиста по демографической статистике Статистического управления Швеции.

Швеции потребовалось чуть меньше шести лет, чтобы увеличить численность населения с 10 до 10,5 миллионов человек.

Темпы прироста численности населения в скандинавской стране все же замедляются. По оценкам, для преодоления отметки в 11 миллионов человек Швеции потребуется еще десять лет.