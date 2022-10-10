Горловка, ДНР, 10 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле киевскими боевиками Горловки в ДНР возросло до трех, ранение получил 17-летний подросток. Об этом 10 октября сообщил мэр города Иван Приходько.

Mstyslav Chernov Горловка после артобстрела

«Количество пострадавших от обстрела ВФУ горловчан возросло до трех. По уточненным данным, ранение получил 17-летний подросток М. Д. А. 27.08.2005 года рождения, во время обстрела находившийся на остановке общественного транспорта «Гольмовский поворот» (Никитовский район Горловки). Пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Приходько в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в результате артобстрела со. стороны ВСУпо улице Пересыпкина ранены двое мужчин 1976 и 1967 годов рождения.