Лулео, Швеция, 10 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Местный перевозчик в Лулео LLT является первым в Швеции, который использует гибридные автобусы на солнечных батареях. Речь идет о шести дизельных автобусах, оснащенных солнечными панелями на крыше. Об этом 10 октября сообщил телеканал SVT.

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«Мы являемся крупнейшим потребителем электроэнергии в муниципалитете, и тот факт, что мы можем провести зеленый переход, означает, что мы можем значительно уменьшить воздействие на климат», — отметил в интервью SVT генеральный директор LLTЙонас Винблад фон Вальтер.

Как пишут журналисты, к 2030 году весь общественный транспорт в Лулео должен быть полностью свободным от ископаемых. В рамках этого в настоящее время местный перевозчик участвует в пилотном проекте, в котором автобусы оснащены солнечными батареями на крыше.

В муниципалитете подчеркивают, что переход на гибридный метод является промежуточным решением в деле достижения климатических целей.