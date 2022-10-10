Томск, , 15:47 — REGNUM Призванным в рамках частичной мобилизации жителям Томской области выплатят по 100 тыс. рублей. Об этом рассказал глава региона Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проводы мобилизованных в Томской области Администрация Томской области

По его поручению областной департамент социальной защиты разрабатывает порядок получения единовременной выплаты. При этом губернатор пообещал рассказать о нём отдельно.

Пока известно, что для получения выплаты мобилизованные должен написать заявление с указанием реквизитов банковского счёта.

«Единовременная денежная выплата не отменяет других мер поддержки мобилизованных в нашей области. В том числе выплат по 42 тысячи рублей семьям бойцов, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — добавил губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: В томских вузах открыли горячие линии по мобилизации