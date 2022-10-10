Томск, 10 октября 2022, 15:47 — REGNUM Призванным в рамках частичной мобилизации жителям Томской области выплатят по 100 тыс. рублей. Об этом рассказал глава региона Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его поручению областной департамент социальной защиты разрабатывает порядок получения единовременной выплаты. При этом губернатор пообещал рассказать о нём отдельно.
Пока известно, что для получения выплаты мобилизованные должен написать заявление с указанием реквизитов банковского счёта.
«Единовременная денежная выплата не отменяет других мер поддержки мобилизованных в нашей области. В том числе выплат по 42 тысячи рублей семьям бойцов, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — добавил губернатор.
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