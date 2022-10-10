Кабул, , 15:47 — REGNUM Хумайра Кадери, известный писатель и член Ассоциации свободных журналистов, призвала ассоциацию содействовать освобождению её брата Халида Кадери из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Афганский репортёр четыре месяца провёл в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Она написала в «Твиттере», что Халид Кадри «защищая идеалы поколения, брошен на произвол судьбы».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Халида Кадери в Герате в марте этого года. Кадери является одним из гератских поэтов и работал на «Радио Навруз».

В апреле 2022 года организация «Репортёры без границ» опубликовала заявление о том, что военный суд талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате приговорил Кадери к году тюремного заключения.