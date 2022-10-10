Ош, Киргизия, 10 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Российские инвесторы планируют вложить в проекты на территории Киргизии $500 млн (30,6 млрд рублей) — по итогам состоявшегося в Оше инвестфорума подписано 20 соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель Российско-киргизского фонда развития Артем Новиков.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

Он отметил, что среди этих документов имеются проекты, в рамках которых уже участники уже начали строительство объектов. В частности, речь идёт о заводе по производству газобетона, школе и медицинском диагностическом центре в Баткенской области

«Прорабатывается контракт на $50 млн (3 млрд рублей) о возведении пятизвездочного отеля на побережье Иссык-Куля. Кроме того, подписаны соглашения по строительству солнечных станций, а также поставке высококлассной российской техники для железной дороги и пассажирских автобусов для города Оша», — подытожил Новиков.

Читайте также: Ещё $82 млн инвестировал Российско-Киргизский фонд в экономику Киргизии