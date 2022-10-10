Бишкек, , 15:45 — REGNUM Межправительственное соглашение о делимитации киргизско-узбекской границы предусматривает передачу Узбекистану 4 485 гектаров земли под Кемпир-Абадским водохранилищем. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев на заседании профильного парламентского комитета, передают местные СМИ.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы киргизских спецслужб, взамен Киргизии отойдут 19 582 гектаров приграничных территорий: гора Унгар-Тоо и Орто-Токойское водохранилище, часть канала Шарихан-Сай, сёла Ак-Таш, Баястан, Биринчи Май, Кара-Белес, Кок-Серек и Шамалды-Сай, местности «Аэропорт», Гавасай, Жетиген, Кербен, Кок-Талаа и Пылдырак, а также земли в Сузакском районе Джалал-Абадской области, в Араванском и Узгенском районах Ошской области.

«Раньше к Кемпир-Абадскому водохранилищу киргизов не пускали, доступ туда имели только граждане Узбекистана. Теперь контролировать будем совместно — по четыре человека от Киргизии и от Узбекистана. Наши граждане получат возможность поить на водохранилище скот, ловить рыбу и качать воду насосом для бытовых нужд», — подытожил он.

Отметим, что в киргизском сегменте социальных сетей многие пользователи выражают недовольство предлагаемым соглашением, считая его «невыгодным для Киргизии». При этом они объясняют свою позицию тем, что «большая часть этих территорий и так принадлежит Киргизии».

А жители города Узгена, расположенного в Ошской области близ границы с Узбекистаном, устроили митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища соседней стране.

На акцию протеста, проходящую у здания районной администрации, уже пришли около 100 человек.

По словам митингующих, они требуют оставить стратегический объект и прилегающие к нему земли в собственности Киргизии и перестать оказывать давление на депутатов по этому вопросу.

В случае же, если соглашение всё же будет ратифицировано, участники митинга обещают «устроить более масштабные акции протеста и предпринять более жёсткие шаги».