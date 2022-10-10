Бишкек, 10 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Межправительственное соглашение о делимитации киргизско-узбекской границы предусматривает передачу Узбекистану 4 485 гектаров земли под Кемпир-Абадским водохранилищем. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев на заседании профильного парламентского комитета, передают местные СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По словам главы киргизских спецслужб, взамен Киргизии отойдут 19 582 гектаров приграничных территорий: гора Унгар-Тоо и Орто-Токойское водохранилище, часть канала Шарихан-Сай, сёла Ак-Таш, Баястан, Биринчи Май, Кара-Белес, Кок-Серек и Шамалды-Сай, местности «Аэропорт», Гавасай, Жетиген, Кербен, Кок-Талаа и Пылдырак, а также земли в Сузакском районе Джалал-Абадской области, в Араванском и Узгенском районах Ошской области.

«Раньше к Кемпир-Абадскому водохранилищу киргизов не пускали, доступ туда имели только граждане Узбекистана. Теперь контролировать будем совместно — по четыре человека от Киргизии и от Узбекистана. Наши граждане получат возможность поить на водохранилище скот, ловить рыбу и качать воду насосом для бытовых нужд», — подытожил он.

Отметим, что в киргизском сегменте социальных сетей многие пользователи выражают недовольство предлагаемым соглашением, считая его «невыгодным для Киргизии». При этом они объясняют свою позицию тем, что «большая часть этих территорий и так принадлежит Киргизии».

А жители города Узгена, расположенного в Ошской области близ границы с Узбекистаном, устроили митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища соседней стране.

На акцию протеста, проходящую у здания районной администрации, уже пришли около 100 человек.

По словам митингующих, они требуют оставить стратегический объект и прилегающие к нему земли в собственности Киргизии и перестать оказывать давление на депутатов по этому вопросу.

В случае же, если соглашение всё же будет ратифицировано, участники митинга обещают «устроить более масштабные акции протеста и предпринять более жёсткие шаги».