Калуга, , 15:48 — REGNUM Бывший заместитель директора по экономике и финансам МУП «Калугатеплосеть» обвинён правоохранителями в совершении девяти эпизодов мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, сообщили сегодня, 10 октября, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Экс-руководители МУП «Калугатеплосеть» обвинены в мошенничестве Teplosetkaluga.ru

Установлено, что ответственный работник «Калугатеплосеть» разработал преступную схему хищения денежных средств предприятия путём заключения фиктивных договоров на выполнение работ с индивидуальными предпринимателями. По фиктивным договорам в муниципальное предприятие представлялись акты выполненных работ, без их фактического выполнения проводилась оплата с расчетного счета предприятия. В дальнейшем денежные средства обналичивались. В результате преступлений размер ущерба МУП «Калугатеплосеть» превысил 59 млн рублей. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее, ИА REGNUM сообщало, что бывший директор МУП «Калугатеплосеть» был осуждён к четырём годам лишения свободы за хищение девяти миллионов рублей, принадлежащих предприятию.

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