Исламабад, 10 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Бывший глава пакистанской разведки заявил, что был уверен в том, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани «либо покинет страну, либо будет повешен».

President.gov.af Ашраф Гани

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Асад Дуррани сказал: «То, что правительство Гани продержалось столько времени, было чудом».

Бывший глава ISI, который ранее предсказывал, что Ашраф Гани не будет играть никакой роли в будущем Афганистана, добавил: »Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сто раз лучше, чем правительство Ашрафа Гани».

Напомним, что Ашраф Гани бежал из страны 15 августа 2021 года ещё до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул и до полного вывода американских войск из Афганистана.