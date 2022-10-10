Уфа, , 15:43 — REGNUM Количество лесных пожаров летом и осенью 2022 года в Башкирии уменьшилось в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а их площадь сократилась в 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

Советский плакат. Лес надо беречь!

Данный вопрос рассматривался на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам министра лесного хозяйства региона Марата Шарафутдинова, улучшение материально-технического оснащения лесопожарной службы позитивно сказалось на ситуации с возгораниями в республике.

«Все лесные пожары потушили в течение суток со дня обнаружения. Также не допустили несчастных случаев с уничтожением объектов экономики и переходом огня в населённые пункты», — сообщил он.

Сообщается, что наибольшее количество пожаров было зафиксировано в районах Зауралья.

По словам временно исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС России по Башкирии Эдуарда Идрисова, в текущем году в Башкирии ликвидировали 8840 пожаров в населённых пунктах.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил противопожарные службы республики за работу.

«Нужно начинать подготовку к следующему пожароопасному периоду, чтобы пройти его так же организованно», — заявил он.