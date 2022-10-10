Бишкек, , 15:43 — REGNUM Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев в ходе визита в Катар рассказал гендиректору компании «Nebras Power» Халиду Жоло о потенциале энергетического сектора Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

Киргизия. Токтогульская ГЭС Energo.gov.kg

Читайте также: Энергокризис в Киргизии: потребление электричества ограничили до 5кВт

В свою очередь представитель катарской фирмы заявил о том, что его заинтересовали проекты по строительству Чаткальской и Казарманской ГЭС.

В итоге глава внешнеполитического ведомства и руководитель «Nebras Power» договорились о визите экспертов в Киргизию для обсуждения вопросов, касающихся возможной реализации этих гидроэнергетических проектов.

Читайте также: Власти Киргизии ищут инвесторов с $14 млрд на строительство ГЭС