Стокгольм, 10 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Цены на жилье продолжают падать в Швеции, особенно в северной части страны. Об этом со ссылкой на последние данные кредитной организации SBAB сообщил телеканал SVT.

Швеция

Снижение в прошлом месяце было самым большим с момента начала ведения аналогичной статистики. В сентябре цены на жилье в Швеции продолжали падать. Но в некоторых местах снижение было более драматичным, чем в других.

Цены на квартиры упали еще больше во всех регионах, но особенно в северной Швеции и Мальмё, где снижение оценивается в 3%.

Всего за последние три месяца цены на квартиры в Стокгольме упали на 3,5%, в Мальмё — на 6,4%. Цены на квартиры за тот же период в двух крупных городах сократились на 4,2 и 5,5% соответственно.