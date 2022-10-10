Москва, 10 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Нанесение массированных высокоточных ударов по критической инфраструктуре противника ускорит окончание специальной военной операции и позволит сохранить множество жизней, отметил сенатор Виктор Бондарев.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент России Владимир Путин заявил о том, что утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на находящейся под контролем киевского нацистского режима территории б. УССР.

По словам Бондарева, это вынужденный шаг, на который Россия пошла, отчаявшись докричаться до разума руководства киевского режима. Он пояснил, что киевского режиму адресовалось много предупреждений, увещеваний, предложений о прекращении огня и начале мирных переговоров.

«Но «незалежная» оказалась глуха к призывам. Лишившись энергоресурсов — отопления, света, воды — и связи, руководство [киевского режима], возможно, тысячу раз подумает, прежде чем осуществлять террористические акты, сродни тому, который был произведён в отношении Крымского моста. А народ [живущий в бывш. УССР], возможно, задумается о том, какие тяготы терпит из-за политики своего президента, его администрации и окружения, и инициирует процедуру импичмента», — отметил Бондарев в своем телеграм-канале.

Сенатор считает, что после сегодняшних действий России враг, если бы ему не диктовали каждый шаг из-за рубежа, возможно, вскоре сложил бы оружие, что позволило бы минимизировать фронтовые и тыловые потери, но Запад будут вынуждать своих «прихвостней продолжать боевые действия».

«Ни одна война не обходится без жертв. Но мы прилагаем все усилия к тому, чтобы минимизировать их численность. Несомненно, с сегодняшнего дня Россия приступила к новому этапу специальной военной операции. И действовать мы будем ещё более решительно», — заключил он.