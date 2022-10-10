Кишинёв, 10 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Высшая судебная палата (ВСП) Кишинёва отклонила запрос партии «Шор» об отмене решения Центризбиркома о лишении финансирования из государственного бюджета. Постановление было обнародовано на сайте ВСП.

partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

«Решение Апелляционной палаты Кишинева от 26 сентября является обоснованным и законным, а доводы заявителя не подтвердились», — говорится в документе.

«Шор» лишили финансирования на полгода. В ЦИК заявили, что причиной такого решения стали нарушения в отчётности партии о доходах и расходах. Было выявлено 20 тыс. леев (около 63 тыс. рублей) незадекларированных доходов.

Напомним, «Шор» с лета проводит наиболее многочисленные протестные акции в Кишинёве. В июле было заведено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Правоохранители провели около 100 обысков у членов партии. Одного из лидеров «Шор» Марину Таубер только арестовали и перевели под домашний арест из СИЗО в сентябре.