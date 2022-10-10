Чебоксары, 10 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Чебоксарах на ярмарках выходного дня «Дары осени' реализовали около 202 тонн сельхозпродукции местных производителей. Об этом главе администрации города Денису Спирину доложила начальник Управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства Марина Павлова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Ярмарка

Свою продукцию на ярмарках представили 607 производителей сельскохозяйственной продукции и организации Чувашпотребсоюза из 14-ти районов региона.

Цены на ярмарках в среднем на 25% ниже, чем в магазинах. К примеру, средняя цена на картофель в магазинах в сентябре т. г. составляла 24 рубля, на ярмарках — 18 рублей, морковь в магазинах реализовалась в среднем по 22,6 рубля, на ярмарках — 15 рублей. Средняя цена на свеклу в магазинах 22,7 рубля, на ярмарках — 14 рублей. На лук репчатый соотношение цен составляло 28,4 рубля и 24 рубля, на капусту — 14,1 рубля и 10 рублей.

Большой популярностью среди покупателей пользовалась услуга доставки покупок, которую осуществляли 76 волонтеров. 40 единиц транспорта предоставили предприятия городского хозяйства — АО «Дирекция гаражных хозяйств», АО «Зеленстрой», АО «Инженерная защита», АО «Водоканал», АО «Горсвет», АО «Дорэкс», МУП «Чебоксарское троллейбусное управление». В ходе 157 рейсов продукцию доставили почти по 500 адресам.

«Хорошая практика, которую необходимо обязательно тиражировать», — подытожил глава администрации Чебоксар.