Бишкек, 10 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал о причинах увольнения сразу четырёх министров — глав министерств культуры, транспорта, образования и энергетики, передаёт госагентство «Кабар».

Gov.kg Садыр Жапаров

По словам государства, высокопоставленные чиновники лишились своих должностей потому, что «не могут справиться со своими обязанностями».

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«Раз ты пришел министром, то работай во благо государства. Не воруй. Если не можешь справиться с собственным соблазном, то тогда не занимай эту должность», — добавил он.

Комментируя отставку губернатора Иссык-Кульской области Алтынбека Сулайманова, президент выразил мнение, что тот «мог бы уйти просто, не ссылаясь на какие-то реформы».

«Человек, который ни разу не проработал на госслужбе, став сразу главой целой области, наверное, испытал трудности. Для того чтобы реформировать органы местного самоуправления, для начала необходимо подготовить проект. Государство же не какая-то ферма, чтобы все делать, как вздумается», — подытожил Жапаров.

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