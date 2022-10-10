Элиста, , 15:40 — REGNUM Прокуратура Лаганского района Калмыкии нашла виновных в падении жителя Лагани в котлован. Мужчина получил увечья. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 10 октября.

Прокуратура Ysia.ru

Инцидент случился на улице Заречной вечером 2 октября. Работниками компании Су-5, которая занимается реконструкцией сетей водоснабжения в Лагани, был вырыт котлован для устройства колодца под пожарный гидрант. Прохожий, упавший в яму, получил закрытый компрессионный перелом позвоночника, а также ушибы. Мужчина госпитализирован.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что котлован не был огорожен штакетным барьером и сигнальной лентой. В адрес руководства компании внесено представление, которое находится на рассмотрении.