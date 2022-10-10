Горловка, ДНР, , 15:39 — REGNUM ВСУ 10 октября произвели массированный обстрел жилых кварталов Горловки, два человека получили ранения, сообщил в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

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«Местью» за удары по киевским военным объектам в очередной раз стал обстрел мирных районов Донбасса, отметил военкор.

Как сообщалось ранее, утром 10 октября ВС России наносят серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. Сообщалось о взрывах практически во всех регионах.

В Минобороны сообщили, что удары наносились высокоточным орудием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики и что все назначенные объекты были поражены.