Омск, , 15:39 — REGNUM Хоккейный клуб «Авангард» отправил в отставку главного тренера Дмитрия Рябыкина. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба команды.

Главный тренер ХК «Авангард» Дмитрий Рябыкин Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели», — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец. По словам Волкова, Кравец имеет опыт работы главным тренером. Кроме того, он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему.

Напомним, 46-летний Рябыкин работал в структуре «Авангарда» с 2016 года. В 2021 году он в качестве помощника Боба Хартли стал обладателем Кубка Гагарина.

В сезоне 2022/23 Рябыкин возглавил команду после ухода Хартли. Под его руководством «Авангард» сыграл 16 матчей, в которых одержал шесть побед и потерпел 10 поражений. В настоящее время команда занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ с 13 очками.