Краснодар, 10 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Краснодаре пассажирский поезд, следовавший по маршруту Астрахань — Симферополь, насмерть сбил мужчину. Об этом информирует пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Поезд

Инцидент случился вечером 9 октября. На железнодорожной станции машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

К месту случившегося оперативно прибыли следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.