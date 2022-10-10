Париж, 10 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Более 700 деятелей, чиновников, активистов или пенсионеров готовятся объявить в понедельник, 10 октября, призыв принять участие в марше 16 октября «против высокой стоимости жизни и бездействия в отношении климата», сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Марш «является частью непрерывной мобилизации, проводимой союзами и ассоциациями». Они призывают к участию «все боевые силы, доступные для передачи и усиления мобилизации против политики Макрона».

Призывая установить «баланс сил» с исполнительной властью, протестующие осуждают «макронистскую политику, которая унижает доходы, условия труда и основное право всех на достойную жизнь», ссылаясь, в частности, на реформу страхования от безработицы и будущий проект пенсионной реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский просит президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца дать ответ России.

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