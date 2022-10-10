Кабул, 10 октября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Должностные лица образовательного центра «Кадж» на западе Кабула заявили о возобновлении учебного процесса. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

(сс) Masoud Akbari Кабул

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Гулям Реза Умид, директор центра «Кадж», сообщил СМИ, что решено возобновить учебный процесс 10 октября: «Желанием всех пострадавших от нападения является то, что, для продолжения получения знаний в Афганистане, уроки не должны прекращаться, и от 50 до 55% наших учеников связались с нами, по телефону, через Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие социальные сети, с просьбой продолжить обучение, и мы планируем возобновить занятия».

Умид добавил, что приняты серьёзные меры по обеспечению безопасности, и, кроме того, силовые структуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили их, что обеспечат полную безопасность центра и его учеников.

С другой стороны, ряд семей на западе Кабула просят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность образовательных центров и школ.

Халид Задран, пресс-секретарь полиции Кабула, заверил жителей западной части Кабула в обеспечении безопасности: «Мы проводим прямые встречи, и если у населения есть какие-либо опасения, они должны сообщить в службу безопасности, чтобы наши силовые структуры могли решить их проблемы, и мы заверяем их в том, что подобные инциденты больше не повторятся».