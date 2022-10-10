Белгород, , 15:34 — REGNUM На дистанционный формат работы переводят всё обучение в Белгородском государственном университете. Об этом 10 октября в социальных сетях сообщил ректор вуза Олег Полухин.

Белгородский госуниверситет Https://www.bsu.edu.ru

Онлайн-занятия начнутся с 11 октября и продлятся ближайшие две недели. Обучение будет проходить в соответствии с расписанием и с применением электронных образовательных технологий.

«Обучение переводится в дистанционный формат в связи с высоким («желтым») уровнем террористической опасности в Белгородской области. В общежитиях будут усилены меры безопасности и установлен особый режим посещения», — отметил ректор.

Как сообщало ИА REGNUM, в девяти приграничных муниципалитетах Белгородской области в дистанционном формате работают школы.