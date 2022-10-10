Белгород, 10 октября 2022, 15:34 — REGNUM На дистанционный формат работы переводят всё обучение в Белгородском государственном университете. Об этом 10 октября в социальных сетях сообщил ректор вуза Олег Полухин.
Онлайн-занятия начнутся с 11 октября и продлятся ближайшие две недели. Обучение будет проходить в соответствии с расписанием и с применением электронных образовательных технологий.
Как сообщало ИА REGNUM, в девяти приграничных муниципалитетах Белгородской области в дистанционном формате работают школы.