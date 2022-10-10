Элиста, 10 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Запад планомерно и настойчиво делает всё, чтобы разобщить жителей России. Действуют они через различных агентов влияния. Об этом 10 октября в своем телеграм-канале написал глава Калмыкии Бату Хасиков.

Glava.region08.ru Бату Хасиков

«Я убеждён, и этому масса свидетельств, какие бы правила игры мы ни принимали, на какие бы уступки ни шли, все равно Россию будут стараться стереть с лица земли. Ради наших территорий и ресурсов. Потому что мы не приняли культурную деградацию, с помощью которой лидеры западного мира превращают в рабов целые страны. И враги не будут разбираться какой мы национальности, а просто зачистят всех», — отметил глава Калмыкии.

Хасиков обратил внимание, насколько глубока идеология ненависти руководства стран Запада и их последователей ко всему российскому, вплоть до извращённых, чудовищных форм.

«У калмыцкого народа одна судьба с Россией. Кто-то может сетовать на трагические исторические перипетии. Да, это было, но не только с нами. Сейчас все народы нашей страны живут в равных условиях, с одинаковыми возможностями и с большим уважением друг к другу», — продолжил глава Калмыкии.

Бату Хасиков призвал земляков к бдительности, напомнив о мужестве и подвигах бойцов, находящихся сегодня на передовой.