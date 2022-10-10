Берлин, 10 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Германии газохранилища заполнены на чуть более 94%, закачка газа продолжается. Об этом 10 октября сообщили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.

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Отмечается, что безопасность поставок газа в ФРГ по-прежнему гарантирована. Регулятор следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами.

«Ведется дальнейшее заполнение хранилищ. Общий уровень заполненности в Германии составляет 94,07%», — сообщили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне нехватки топлива и энергетического кризиса в Европе жители Германии начали вырубать деревья и задумываются об отоплении навозом.

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