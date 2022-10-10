Донецк, 10 октября 2022, 15:32 — REGNUM Утром 10 октября ВСУ нанесли удар по объектам водоканала в Киевском районе Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.
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В результате удара по гражданскому объекту два человека получили ранения. Сотрудники Следственного комитета прибыли на место, идет фиксация преступления.
Утром 10 октября представители Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 166 боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов. Четыре человека получили ранения.