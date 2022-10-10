Донецк, 10 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Утром 10 октября ВСУ нанесли удар по объектам водоканала в Киевском районе Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Александр Погожев ИА REGNUM Донецк

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В результате удара по гражданскому объекту два человека получили ранения. Сотрудники Следственного комитета прибыли на место, идет фиксация преступления.

Утром 10 октября представители Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 166 боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов. Четыре человека получили ранения.