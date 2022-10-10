Москва, 10 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Запад продолжает свои попытки вытеснить Россию из мировой экономики, но эти действия бьют бумерангом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил сенатор Константин Долгов в ходе круглого стола в верхней палате парламента о переориентации экспорта российских товаров на рынки дружественных стран.

Council.gov.ru Константин Долгов

«Мы с вами прекрасно понимаем, что, стратегически рассуждая, это абсолютно бесплодные попытки. Они не принесут результата», — сказал сенатор.

Напомним, Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России, в который, в частности, включено установление потолка цен для российской нефти.