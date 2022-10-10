Москва, 10 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Главу бандеровского режима Владимира Зеленского ждёт незавидная участь. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Официальное интернет-представительство Зеленского Владимир Зеленский

«Местонахождение Зеленского — это большой вопрос. Он сбежит тогда, когда нужно будет. Зеленский, возможно, нужен для того, чтобы продолжать возглавлять киевский режим, находясь в изгнании, или взять под контроль те территории, которые будут заняты войсками НАТО. Будущее у него есть, если его не убьют свои же. Либо он займет пост генерал-губернатора новых польских воеводств или такой же пост, как [бывший президент Грузии] Михаил Саакашвили, которых до сих пор не может понять, его Родина — Грузия или [территория бывш. УССР]», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что утром 10 октября российская армия нанесла ракетные удары по территории, подконтрольной киевскому режиму. Под удары попала в том числе и критическая инфраструктура.