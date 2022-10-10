Брюссель, 10 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что конфликт вокруг б. УССР и растущая инфляция оказывают все большее давление на бюджет ЕС, и призвала к переоценке ресурсов, которыми располагает комиссия. Об этом сообщила газета Financial Times.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии заявила, что ресурсы ЕС и гибкость его финансирования «крайне ограничены», поскольку текущая многолетняя программа финансового развития, рассчитанная на период с 2021 по 2027 год, не предназначалась для решения проблем, с которыми сейчас сталкивается Евросоюз.

«Наш бюджет не был рассчитан на решение многочисленных проблем такого масштаба, — сказала фон дер Ляйен на конференции по бюджету ЕС. — Решение о нем принималось в 2020 году. Многие из вызовов, с которыми мы сталкиваемся сегодня, например [СВО на территории б. УССР], возникли уже после этого».

ЕС планирует пересмотреть текущую программу финансового развития, чтобы оценить имеющиеся ресурсы.

«Комиссия изучит варианты, чтобы обеспечить соответствие наших финансовых мер новым потребностям, которые возникают в результате новой геополитической ситуации и новой экономической среды», — сказала фон дер Ляйен.