Женева, Швейцария, 10 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Зерновая сделка, заключенная в Стамбуле 22 июля и рассчитанная на 120 дней, будет продлена, уверены в ООН. Об этом заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил 10 октября в Женеве.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По его словам, в ООН считают необходимым добиваться продления соглашения. Гриффитс отметил, что уверен в продлении, а также в том, что соглашение должно действовать дольше четырехмесячного цикла.

«Нам нужно, чтобы оно было продлено на год», — приводит слова Гриффитса Reuters.

В обновлённое соглашение должны войти положения о вывозе ещё большего количества удобрений с территории б. УССР, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, касающихся поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из портов на Чёрном море, подконтрольных Киеву.

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