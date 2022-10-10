Кишинёв, , 15:27 — REGNUM Потребление газа в Молдавии в сентябре 2022 года было на 37,8% меньше, чем в том же месяце 2021 года. Об этом 10 октября сообщил в своём телеграм-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Циферблат манометра. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Объём потребления природного газа в сентябре текущего года составил 27,4 миллионов кубических метров», — отметил Чебан.

Он добавил, что, обобьём потребления газа в Молдавии в прошлом месяце вырос на 1,4 млн кубометров, если сравнивать с тем, что было в августе.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» проводят антироссийскую политику. С октября 2021 года Газпром при продлении соглашения на поставку газа пересмотрел ценообразование. В результате цена топлива в сентябре 2022 года выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров, что более чем в десять раз больше цены сентября 2021 года.