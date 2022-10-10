Москва, , 15:27 — REGNUM Инфляция в России замедляется, но всё равно остаётся повышенной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция Pixabay.com

«Замедление темпов роста инфляции связано с постепенным восстановлением производственных мощностей, выходом на рынок производителей в рамках импортозамещения, — уточнил он. — Совокупное предложение на рынке становится больше по объёму. Однако инфляция к концу 2022 года вряд ли будет меньше 10% в годовом исчислении. Общемировой процесс роста цен не преодолён. Энергоносители остаются весьма дорогими. Не все производственные и логистические цепочки восстановлены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что инфляция в РФ постепенно будет расти в связи с приближением конца бюджетного периода.

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