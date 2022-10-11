Барнаул, 11 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Всё больше сельских жителей Алтайского края, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», получают качественную и доступную медпомощь в комфортных условиях.

Минздрав Алтайского края Строительство амбулатории в Алтайском крае

Так, вРомановском районе до конца 2022 года намерены отремонтировать поликлинику для взрослых при ЦРБ: она рассчитана на 150 посещений в смену и обслуживает 9,5 тысяч жителей.

В селеГуселетово этого же района приступили к строительству новой амбулатории. Как сообщает минздрав региона, ведутся работы по устройству фундамента. На объект завезен материал для устройства наружных сетей водоснабжения и канализования. Конструкция модульного здания изготовлена и в ближайшее время будет доставлена на стройку. Закончить работу во возведению амбулатории и ввод ее в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

Строительство врачебной амбулатории начато в с. Ракиты Михайловского района. Строители заливают фундамент под здание, которое будет состоять из 21 модуля. Площадь будущей амбулатории составит 365,2 квадратных метра. При проектировании объекта учтены принципы доступности для маломобильных граждан, предусмотрены пожарная сигнализация со звуковым оповещением, система вентиляции и кондиционирования воздуха. В медучреждении будет два отдельных входа: для взрослых и для детей, кабинеты терапевта, педиатра, акушера, стоматологический, стерилизационная комната, прививочные и процедурные кабинеты, палата дневного стационара. Отапливать здание будет автономная котельная.

По плану, строительство амбулатории должно завершиться к концу этого года. Затем начнётся процедура ввода в эксплуатацию.

«Сегодня оказываем медпомощь жителям села в ФАПе, здание которого находится в приспособленном помещении детского сада. В селе проживает около 2 тысяч детского и взрослого населения. Но на такое количество человек, должно быть подразделение в виде врачебной амбулатории, с дневным стационаром и всеми необходимыми функциональными помещениями для качественной помощи. Вопрос о строительстве амбулатории стоял давно, но лишь в этом году, благодаря проекту, это стало возможно», — пояснил главный врач Михайловской ЦРБАлександр Бокк.

Центр общей врачебной практики модульного типа в селеУсть-Иша строится на месте прежнего медицинского учреждения, которое временно переехало в администрацию села. В одноэтажном здании общей площадью 365 кв. м. планируют разместить кабинеты приема взрослого и детского населения, процедурный, прививочный с картотекой, стоматологический, смотровой. Здесь же будет оказываться медицинская помощь населению в условиях дневного стационара.

На данный момент выполнен демонтаж прежнего здания, выровнена территория, возведен фундамент, установлен каркас здания.

«Прежнее здание в селе Усть-Иша было сдано в эксплуатацию в 60-х годах прошлого столетия, степень его изношенности достигла предела. А данный населенный пункт считается перспективным. Он расположен в 30 км. от Горно-Алтайска и в 50 км. от районного центра. В нем проживает много молодых семей с детьми. Здесь же медицинскую помощь будут получать жители сел Карагуж, Горный, Новозыково, Долина Свободы. В общей сложности более 2600 чел, в том числе 635 детей», — рассказывает главный врач Красногорской ЦРБАртем Терентьев. Прием пациентов будут вести три фельдшера. Также организуют выездную работу.

В поселкеМирный Родинского района началось строительство врачебной амбулатории модульного типа. В помещении общей площадью 365 кв. м разместятся кабинеты участковых врачей — терапевта и педиатра, а также процедурный, прививочный и стоматологический. Здесь же будет оказываться медицинская помощь населению в условиях дневного стационара.

«Завершить строительные работы планируется к ноябрю, после чего начнется следующий, не менее важный этап подготовки медучреждения к сдаче в эксплуатацию — регистрация помещения на данном земельном участке и процедура лицензирования. Надеюсь, к концу декабря нам удастся реализовать все намеченные планы и в торжественной обстановке открыть новую врачебную амбулаторию», — говоритглавный врач Родинской ЦРБСергей Сердюк.

До конца 2022 года в поселке Кирова построят врачебную амбулаторию барнаульской поликлиники №1. Общая площадь этой быстровозводимой постройки блок-контейнерного типа с каркасной схемой из трехслойных сэндвич-панелей составляет 554 кв. метра.

В ней планируют разместить взрослое и детское поликлинические отделения, фильтр-бокс и дневной стационар. Прием будут вести терапевты, педиатры, стоматолог, гинеколог, фельдшер. Здесь же разместят процедурные и прививочные кабинеты, просторные гардеробы для персонала и пациентов, комнаты для забора биоматериала, санузлы и подсобные помещения.

«Поскольку врачебная амбулатория возводится внутри жилой индивидуальной застройки, нам важно учесть интересы и пожелания не только медицинского сообщества, но и жителей поселка Кирова. Главное, чтобы всем было максимально удобно. Времени остается мало, учитывая погодные условия, но подрядчик нас заверил, что обозначенный контрактом график работ будет выполнен в полном объеме и до конца года в этом быстрорастущем микрорайоне появится новый медицинский объект», — отметил заместитель министра здравоохранения Алтайского краяКонстантин Гордеев.

На данный момент выполнен демонтаж прежнего здания, выровнена территория, завершаются работы по установке опалубки для фундамента и стен нового помещения. По словам жителей микрорайона, они очень ждут появления новой врачебной амбулатории, в которой будут обслуживаться около 6 тыс. человек.

Как сообщалоИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в России строятся фельдшерско-акушерские пункты и мобильные медицинские комплексы, организовываются ежегодные профилактические медицинские осмотры в удобное для граждан время.

До конца 2022 года в Алтайском крае будут построены 10 врачебных амбулаторий.