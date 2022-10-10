Москва, , 15:25 — REGNUM Глобальным производителям углеводородов надоели европейские политики с их курсом на конфронтацию с РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил теплоэнергетик, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Добыча нефти Publicdomainpictures.net

«В этой истории со снижением странами ОПЕК+ нефтедобычи есть два существенных нюанса, — сказал Пальченко. — Первое — это то, в какой момент было принято это решение. А сделано это было аккурат перед тем, как ЕС решил установить «потолок цен» на российскую нефть. Очевидно, картель ОПЕК решил, что называется, удвоить ставки и усилить ущерб для европейской экономики. Это говорит о том, что производители углеводородов решили вступиться за мировую экономику. Им надоели европейские политики с их курсом на конфронтацию с Россией, из-за которой страдает отрасль».

Как полагает Пальченко, можно считать это сигналом: мировая энергетика говорит «хватит, пора договариваться».

«Можно говорить о том, что значительная часть мирового экономического истеблишмента взяла курс на прекращение конфликта на территории б. УССР. Второе, на что нужно обратить внимание — это «крокодильи слёзы» американской администрации. Очевидно, что Соединённые Штаты — один из основных выгодоприобретателей решения ОПЕК+ о снижении добычи», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что снижение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки окажется очень сильным ударом для мировой экономики.

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